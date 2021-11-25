一艘橡皮艇今天從法國駛往英國，在穿越英吉利海峽時翻覆，至少27人罹難，包括婦孺。這是英吉利海峽近年成為熱門秘密橫渡通道以來，死亡人數最多的一起船難。

路透社稍早報導，這起船難造成31人喪生，包括5名婦女與1名女童。不過法國將罹難人數下修至27死。

英國廣播公司（BBC）報導，國際移民組織（International Organization for Migration）表示，這是自該組織2014年開始蒐集數據以來，英吉利海峽罹難人數最多的一起船難。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）稍早說，船上有34人，其中31人已罹難，另有兩人獲救，1人下落不明。他說：「有兩名生還者…但他們有生命危險、嚴重失溫。」

達馬南說，目前還不清楚這些移民的國籍與身分，還說4名涉案的人口販子已遭逮捕。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相強生（Boris Johnson）今天通話，同意加強採取行動，防止人蛇集團讓移民冒險渡海。

英國政府發言人說：「兩位領導人都清楚表明，今日造成人員身亡的悲劇嚴峻地提醒我們，重要的是我們必須提出所有選項，阻止這些致命的渡海行為，並打破犯罪幫派經營的商業模式。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1101125