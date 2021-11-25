台東市臨海路外環道25日清晨發生機車自撞變電箱車禍，國立台東大學6位學生分乘3輛機車相約看日出，途經臨海路要騎往海濱公園時，其中2人共騎的機車失控自撞，救護人員抵達發現無呼吸心跳，目前正在送醫搶救中，其中1名女大生稍早宣布不治，另1名女大生昏迷指數9搶救中。

機車零件、2人物品散落一地，機車自撞路邊變電箱後，人車噴飛約10公尺，警消抵達現場後，發現這2名女學生已無呼吸心跳，救護人員緊急實施CPR並送往醫院搶救。同行的4人相當擔心。

據了解，兩名傷者傷勢嚴重，分別送往馬偕及基督教醫院急救中，2名傷者均為台東大學1年級黃姓女學生。

同行學生指出，他們共6人相約到台東市海濱公園看日出，分乘3部機車從知本校區附近出發，行經鐵花路口時，騎在最前方的機車突然右偏離車道，速度慢了下來，車子騎到水溝蓋上，摩擦還產生出火花，最後就衝撞變電箱了。而至於有無酒駕，警方將委託醫院抽血檢驗，並調查事故原因。