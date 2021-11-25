農委會主委陳吉仲23日受訪稱，萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物；「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。對此，有「最強菜農」之稱的林佳新指出，陳吉仲在言論爆爭議後，特別澄清自己沒說萊克多巴胺是人的保健食品，是說「好比」；這2個字充分展現了「有讀書果然講話真藝術」，讓他忍不住想頒「政治乩童」稱號給陳，因為「聽到上位命令，馬上起乩」。

陳吉仲接受民進黨網路部podcast「耳朵出遊不出油」訪問，對於萊克多巴胺是什麼，陳表示：「就是一個很簡單的產品，比如說豬你要養讓牠長大，最後提供給豬吃的時候，除了給它吃飼料，飼料就是玉米、黃豆，你給它混和以外，要添加一些添加物，『就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品』，某種程度就是飼料的添加物。其實，瘦肉精有很多種，那為什麼簡稱瘦肉精，其實那就是讓它的換肉率瘦肉部分比肥肉還多。」

林佳新24日在臉書發文表示，陳吉仲事後強調自己「沒說萊克多巴胺是人的健康食品」，這句話讓他深深驚呼「有讀書果然講話真藝術」，陳確實沒說萊克多巴胺是人的保健食品，因為陳有特別在這句話前加了「好比」這2個字。

對此，林佳新質疑，既然身為農委會主委的陳吉仲，認為萊克多巴胺這麼簡單，那他要不要開放台灣本土使用萊克多巴胺？既然萊克多巴胺這麼簡單，他當初死也要擋什麼？林痛批，陳不僅厚顏無恥，還堪稱「政治乩童」，因為「聽到上位命令，馬上起乩」。