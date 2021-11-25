天后李玟（CoCo）的83歲母親10月在家附近散步時，突然遭到野豬襲擊，導致她全身多處骨折，胳膊、手肘均被撞碎，甚至右半身癱瘓，事發以來，李玟一直陪伴在媽媽身邊，她也在微博寫下照顧媽媽的過程，同時對粉絲表達滿滿的感謝。

李玟24日在微博發文表示，媽媽是10月初受傷，「經過醫生5小時的手術和過去一個多月康復治療和鍛鍊，媽媽現已在理想的康復路程中。」她也心疼媽媽都到這個年紀，還得要強忍手術的痛苦，甚至要復健、重新學習走路，所幸還有2個姐姐在過程中扶持、鼓勵。

李玟媽媽忍痛努力復健。（圖／翻攝李玟微博）

李玟也在最後感謝粉絲：「謝謝你們為媽媽做的加油打氣視頻！你們給她的祝福、每位的臉孔，她都會記在心上。」她希望未來無論發生什麼事，大家都能夠彼此互相依靠、幫助，「團結就是力量，永遠愛你們」。

事實上，香港市區近年頻傳有野豬出沒，市民遭到攻擊的情況不少，李玟媽媽也深受其害，當時李玟姊姊李思林也透露，媽媽只能臥病在床，不能走路也沒有自理能力，上下床和大小便都需要幫助，所以3姊妹感情深厚，輪流陪伴在媽媽身邊，看著媽媽日益消瘦也十分心疼，所幸如今情況已經趨於穩定。