大陸央視新聞25日報導，中國駐英國使館發言人當地時間24日就近日英國外交發展部更新《人權和民主報告》，無視基本事實，對中國進行惡意抹黑，干涉中國內政。對此表示強烈不滿、堅決反對。

發言人表示，在中國共產黨堅強領導下，中國人民創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大世所罕見的奇跡。中國已歷史性地解決了絕對貧困問題，全面建成了小康社會，正在朝著全面建成社會主義現代化強國的奮鬥目標闊步前進。

發言人說，當前新疆經濟發展、社會穩定、民生改善、民族團結，中國政府治疆政策得到各族人民衷心擁護。西藏和平解放70年來，經濟保持高速發展，人民生活不斷改善，各族人民依法享有宗教信仰自由，各項權利都得到充分保障。隨著香港國安法實施和「愛國者治港」原則得到切實落實，香港社會暴力亂局徹底扭轉，廣大香港民眾合法權利和自由得到更好保障。中國始終致力於促進和保護本國人民的人權和基本自由，中國各族人民依法享有充分的人權和自由，中國的人權事業取得了巨大進步，這是任何不帶偏見的人都承認的事實。發言人強調，新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。

發言人指出，英方所謂外國記者在中國遭到騷擾根本是無稽之談。中方始終歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報導。中方將繼續為他們的正常採訪報導提供協助和便利，並保障他們的合法權益。

發言人說，必須指出，在人權問題上，英國絕不是什麼「優等生」，沒有資格當「教師爺」。英國國內存在貧困人口增加、少數族裔狀況惡化、種族歧視案件頻發等人權問題，在阿富汗、伊拉克等多地留下的人權記錄更不光彩。中方奉勸英方好好反省自身人權問題，停止對別國指手畫腳，停止干涉別國內政。