媒體人周玉蔻昨質疑國民黨台中立委參選人顏寬恒過去當立委時，透過職權助家族企業取得台中港105號碼頭經營案，但該案是由前交通部長林佳龍核定，林又是綠營參選人林靜儀的競選主委，遭外界質疑周玉蔻這次爆料恐弄巧成拙，且現任交通部長王國材昨也表示此案招標無問題。港媒則發現，林靜儀昨下午赴台中市議會拜會民進黨團議員時，其競選總部幹部無人到場，懷疑跟周指控顏不慎牽扯出林佳龍有關。

在顏寬恒尚未宣布投入補選前，周玉蔻猛烈攻擊已展開，成為台中立委補選的另類焦點。周昨（24日）一早爆料，顏寬恒立委任內多次施壓交通部、台灣港務公司，取得台中港105號碼頭經營案。

面對周玉蔻的指控，顏寬恒立即嚴詞反擊說，當時民進黨籍立委葉宜津和他共同提案，時任台中市長的林佳龍也大力倡導綠色環保工程，「你可以說是葉宜津、林佳龍和民進黨政府包庇、護航取得碼頭經營權嗎」？此外，交通部長王國材也回應，整個過程合法。

對此，港媒《中評網》24日觀察到，林靜儀當天下午赴台中市議會拜會民進黨團議員，尋求黨籍議員在選戰的後勤與支持，但其競選總部幹部卻無人到場，恐跟周玉蔻指控顏寬恒不慎，牽扯出林佳龍有關。在場媒體詢問林靜儀是否擔心周玉蔻出招打亂竟選步調，林靜儀僅表示尊重媒體人做法。

另外，民進黨在24日的中常會上，也有中常委提到，這次台中二選區補選「周玉蔻跟顏寬恒在選」據轉述，民進黨祕書長林錫耀否認。