瑞典社民黨黨魁安德森（Magdalena Andersson）24日被國會選為總理，成為瑞典史上首位女總理。

瑞典昨（24）日選出史上首位女總理安德森（Magdalena Andersson）帶領聯合政府，不過安德森上任不到12小時，就因為聯合政府垮台辭職。

英國《衛報》（The Guardian）報導，繼瑞典前總理勒夫文（Stefan Lofven）下台後，瑞典國會昨日投票支持社會民主黨（Social Democrats）繼續領導聯合政府，社民黨黨魁安德森出任總理一職，成為瑞典史上首位女總理。

不過聯合政府內部對於預算案出現爭執，包括中間黨不支持預算案，導致預算案無法在國會通過，瑞典國會隨即又投票表決由反對黨等保守派右翼政黨提出的預算案，迫使綠黨宣布退出聯合政府。

安德森在別無選擇下，在上任不到12小時宣布辭職總理一職。她表示，根據瑞典憲法慣例，聯合政府中若有一個政黨退出，政府就該辭職，她說不希望領導一個合法性受到質疑的政府。

不過她也表示，已經向議長表明，希望再次被任命為總理，帶領由社會民主黨組成的一黨政府。