小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，股神巴菲特於1981年致股東一封信中指出，能夠承受抗通膨的公司有二種特點：1.具剛性需求，企業可以輕易調高價格；2.可以不斷產生現金流的企業，包括能源、原料及金融三大族群，例如台塑、中鋼及中信金等個股，成為抗通膨族群的觀察指標。

【1】通膨時代 三大族群亮明燈

感恩節與聖誕節的旺季需求持續推動通膨巨獸，在美國10月消費者物價指數（CPI）創逾30年新高後，通膨隱憂縈繞股民心頭，法人指出，台股作夢股漲勢告一段落後，抗通膨題材股包括台塑等有望伺機而動。

【2】跟外資對作 官股低接大型權值股

11月以來逢高調節的八大官股券商，在23日台股重挫137點、外資提款賣超128億元之際，進場加碼近40億元，而24日外資轉為買超近7億元，官股券商也轉為賣超7億餘元，對作態勢明顯；官股券商護盤鎖定台積電及鴻海等大型權值股低接。

【3】陽明鄭貞茂：缺櫃塞港明年可望紓解

陽明海運董事長鄭貞茂24日表示，陽明前三季就賺逾1,000億，EPS達32元。他認為缺櫃塞港問題已在改善中，預期明年可望紓解並恢復正常秩序，但須注意美國碼頭工人的薪資談判和罷工問題，整體而言，航運業未來幾年仍大有可為。

【4】晶華董座潘思亮喜獲麟兒...防疫最大收穫

晶華酒店集團董座潘思亮有子傳衣缽，去年防疫期間赴美生產報國一舉得男，並在今年自美接回台團聚，成為防疫期間最大「收獲」，心懷感恩的潘思亮24日在台北晶華酒店耶誕節點燈儀式致詞中，感謝父母在天上眷顧與兒子平安來到世界時一度哽咽，展現感性一面。

【5】土耳其貨幣危機 恐蔓延他國

被喻為「新興市場教父」的墨比爾斯（Mark Mobius）23日警告，在美國利率看升的情況下，土耳其可能不是唯一面臨貨幣危機的國家。