隨著科技進步，台灣麥當勞也跟上潮流引進點餐機，開始全面改用自助點餐系統，有網友就上網發文分享使用點餐機的心得，直呼「爛又慢」，引起不少網友共鳴，不過也有內行人跳出來表示，點餐機的客製化選項更親民，紛紛表示用過就回不去了。
一名網友在PTT的WomenTalk板上發文分享，自己使用點餐機的心得感想，直呼機台真的爛又慢。他表示，雖然機台上呈現的商品圖案看起來更好吃，但機台介面設計亂、按鍵反應慢半拍，操作步驟更複雜，讓他感嘆，「每次按完都沒有比排隊的人快」。
發文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言表示，「真的不好用」、「上次趕時間店員還堅持要客人用點餐機，lag到快瘋掉」、「機器慢就算了，前一個人也慢會很火」、「不能用甜心卡跟優惠券」。
不過也有內行人表示，點餐機的客製化選項更親民，「超喜歡他的客製化，去櫃檯只有為了要儲值點點卡」、「對社恐的人來說很方便耶」、「我覺得客製的部分很不錯啊，要不要加冰怎麼會無意義，還有薯條可以點去鹽超棒的」、「可以叫店員送來就是舒適」。
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