號稱「教育界最大醜聞」的新北市中小學營養午餐弊案，時任校長的義學國小蕭道志、江翠國中黃耀輝及新埔國小張萬隆今年9月遭判囚定讞，行政究責部分，懲戒法院第一審將3人判決撤職並停止任用2年，3人提上訴遭駁回確定。

這起台灣杏壇最大醜聞爆發於2011年間，當時因中和區積穗國小發生營養午餐的餐桶長蛆事件，新北地檢署主動偵辦，查出有10家團膳廠商於年度投標前涉行賄校長，得標後另依師生用餐人數支付回扣，換取供餐不被刁難或出現缺失時能大事化小。

檢方查出38名中小學校長 、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中14名校長已被判有罪定讞 ，今年9月15日最高法院針對劉創任等6校長判刑確定，已通知檢方啟動防逃 機制，另4人撤銷發回更審。

其中將時任二重國小校長劉創任判 刑1年10月、樹林高中校長張世明判4年2月、新興國小校長張崇仁判 3年7月、義學國小校長蕭道志判4年2月、江翠國中校長黃耀輝判2年 4月、新埔國小校長張萬隆判2年2月定讞。

新北市政府將蕭道志、黃耀輝、張萬隆移送懲戒部分，懲戒法院第一審認為，蕭道志等人的行為重創公務員清廉形象，為維護公務紀律，懲戒撤職並各停止任用2年，3人不服提上訴遭駁回。