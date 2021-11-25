美股周三(24日)漲跌互見，台股今(25日)開盤上漲43點，以17686.12點開出，台積電早盤回神上漲4元，航空雙雄持續高飛，早盤華航股價站上31元，一度來到31.15元，續創近23年以來新高，漲逾4%，吸引買單積極湧入，交易半小時即超過20萬張成交量，長榮航也觸及29.35元，漲逾3%，貨櫃三雄同步走揚，帶動加權指數一度重返17700點關卡，漲逾80點，但後續上攻力道不足，不到30分鐘，指數由紅翻黑。

儘管歐洲疫情死灰重燃，但航空股卻不畏逆風，漲勢再起，華航貨運運價在11月初及月中分別調漲20-30%，12月中前適逢購物旺季，電商急出貨，運價仍有望上調，預估第4季營收可望季增，法人大買超華航、長榮航，24日外資買超前2名即為華航、長榮航，分別買超27735張與24247張。

聯準會(Fed)11月利率會議紀要釋出偏鷹訊號，債市拋售力道減緩，能源與科技股領漲，道瓊工業指數下跌9.42點，跌幅0.03%，以35804.38點作收；標準普爾500指數上漲10.76點，漲幅0.23%，收在4701.46點；那斯達克指數上漲70.09點，漲幅0.44%，收在15845.23點；費城半導體指數上漲35.58點，漲幅0.93%，收在3870.01點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.54%，聯電ADR上漲0.80%，日月光ADR也下跌0.66%。

台股24日狹幅震盪，終場收在17642.52點，下跌23.6點，成交值2918.67億元，三大法人合計買超5.32億元，其中，投信賣超14.84億元，自營商買超13.35億元，外資及陸資買超6.81億元。