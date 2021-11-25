女星韋汝12年前與前遠東航空董事長張綱維密戀並生下一子，兩人之後雖然沒結婚，感情依舊如朋友般友好，去年張綱維因遠航掏空案被起訴、羈押，昨(24日)他表示去年已還完積欠員工的薪水，未來目標是拚復飛，至於外界傳聞他脫產，他強調是每個月付給韋汝母子15萬生活費，如今兒子已經10歲，算算韋汝目前從張綱維那裡已經進帳1800萬生活費。

韋汝當年與張綱維分手後就搬離兩人住處，獨自扛起照顧兒子責任，但雙方沒交惡，私下仍有來往，張綱維也稱呼韋汝是一輩子的好朋友、孩子的媽，2012年韋汝復出演藝圈工作，後來驚傳遇到詐騙，被騙走不少錢，張綱維也第一時間跳出，幫助韋汝度過難關。

去年《鏡週刊》報導，有自稱是韋汝閨密的爆料者跳出，表示韋汝努力工作、經營副業，對於外界稱韋汝「豪門夢碎」，閨密透露其實韋汝的荷包比張綱維還厚，至於韋汝多年來保持單身，閨密也稱韋汝還是心繫張綱維，一心希望孩子的爸回心轉意，可見對張綱維用情至深，但對於爆料內容，韋汝後來駁斥說：「這閨密肯定是跟我不熟。」

2年前遠航停飛，去年張綱維陷入掏空遠航35億元的官司，傳聞韋汝為此全面封口，甚至不惜退通告，只為避免被逼問此事。而據《ETtoday財經雲》報導，張綱維受訪透露被羈押第一年都沒開庭，3個人關在廁所大的房間，可見生活艱辛，他也駁斥起訴書中說法，強調每個月將薪水中的15萬匯給韋汝，只是為了母子兩人的生活費，並非掏空、脫產，令他無奈強調全是「欲加之罪」。