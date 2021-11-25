美國聯準會（Fed）24日（周三）公布會議紀錄顯示，愈來愈決策官員暗示倘若高通膨持續，他們對於加速削減購債計畫抱持開放態度，並有意加快啟動升息腳步。

Fed的最新紀錄凸顯Fed對於通膨不斷升溫的不安增加，許多官員在11月2～3日召開的會議裡表示，物價壓力可能會持續更長時間。該紀錄指出，「多位與會者提到，倘若通膨持續位在超出該委員會目標的水準，委員會應該做好準備調整資產購買速度，以及比與會者目前預期還提前調升聯邦基金利率目標區間。」

此外，官員們強調將不會吝於採取適當行動解決造成長期物價穩定和就業目標風險的通膨壓力。

Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）在11月初為期兩天的會議後指示，將啟動購債規模逐月削減150億美元的計畫，預計明年6月全部結束購債。

但由會議紀錄來看，一些FOMC成員希望加快縮減購債速度，俾以給予Fed更多彈性邁向升息。