美國公債殖利率漲勢放緩，激勵輝達（Nvidia）等科技股走高，但Gap和Nordstrom等大型零售商在發布疲弱的季報後股價重挫，周三美股道瓊指數幾近收平，標普500指數和那斯達克指數收高。

聯準會11月政策會議紀要顯示，美國央行多位決策官員同意如果通膨居高不下，或許有必要加速購債計畫退場並提前升息。

在主要經濟數據方面，美國上周初次請領失業給付人數降至19.9萬人，創下逾半個世紀來新低。美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率上修至2.1%。密西根大學調查顯示，美國11月消費者信心有所改善。

此外，周三歐洲部分地區單日新增確診病例再創新高，不得不重啟防疫限制措施。投資人擔心歐洲大陸將再次成為新冠疫情中心。

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，利率升高、更多業績方面的負面消息，以及歐洲疫情的發展，都給市場帶來壓力。

周三收盤，道瓊工業指數跌0.03%，為35804.38點。

標普500指數小漲0.23%，收在4701.46點，全日大多在平盤附近波動，尾盤才見拉升。

那斯達克指數收漲0.44%，為15845.23點，本周以來下跌約1.3%，投資人擔心升息可能不利於科技股和其他成長股的估值。

標普500指數11大類股漲跌互見。地產股上漲1.27%，表現最佳；其次為能源股收漲0.98%。材料股跌0.75%，表現最疲弱。

科技股指數收漲0.71%。輝達收漲2.9%，從近來大型科技股的拋售中反彈，今年來股價已上漲約為150%。

臉書母公司Meta股價上漲1.1%，為那斯達克指數帶來提振。

個人電腦製造商惠普和戴爾分別上漲10%和4.8%，受惠於強勁的PC需求，兩家公司上季獲利都飆升逾3倍。

標普非必需消費品股漲0.16%，數據顯示儘管通膨高漲，但美國10月消費者支出意外強勁。聯準會偏重的通膨指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數，亦在10月加速上揚。

連鎖百貨公司Nordstrom和服飾零售集團Gap分別暴跌29%和24%，兩家公司上季業績令人失望，且在重要的年終節日購物旺季到來之前，都對供應鏈問題恐衝擊營運發出預警。

其他零售類股亦受波及，Tapestry跌4%，Ralph Lauren跌2%，PVH跌逾1%。

特斯拉收漲0.63%，為1116美元。根據周二發布的美國證券監管文件，特斯拉執行長馬斯克在行使認購215萬股的選擇權之後，再度出售934091股特斯拉股票。目前為止馬斯克已經賣出920萬股特斯拉股票，套現約99億美元，根據他當初設定的10%售股目標，目前已經完成一半。

軟體公司Autodesk股價重挫逾15%，其上季營收獲利均優於市場預期，但本季展望意外疲弱。

本周的感恩節假期將拉開年底購物旺季的序幕，「先買後付」分期付款概念股集體走高，Affirm漲4%，Afterpay漲3%，Marqeta大漲近10%。

華爾街股市周四（11月25日）因逢感恩節假期休市，周五提前收盤。