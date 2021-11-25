向來喜歡在社群媒體跟網友嗆聲的籃網球星杜蘭特，這次又爆發了！眼見一張他的小腿皮膚乾裂照片，被不少網友拿出來當作笑話，杜蘭特火大直接發文回嗆，「我很快就要拿出『你們破產了』卡片，他X的弄死你們這些人！」完全不顧自己球星形象。

結果一名球迷馬上回應杜蘭特這則貼文，「你的這則貼文還真優雅。」沒想到杜蘭特繼續回嗆，「我不是什麼道德規範！」感覺他已經徹底被激怒，因為在那張照片當中，他在襪子上面露出的小腿部分，確實就跟老人家的皮膚一樣乾燥。

這張照片的真實性當然引發不少質疑，畢竟杜蘭特也才33歲，怎麼可能把自己小腿皮膚保養成那種樣子，可是除了不少網友爭相嘲諷，就連他的前勇士隊友卓雷蒙格林也在節目當中拿出來當笑話，放話杜蘭特應該去找保養品公司合作代言。

只是無論是被網友如何激怒，杜蘭特也不應該在社群媒體上面做出這種激動回嗆，不過身為宅男代表的他，整天除了訓練與比賽，就是看這些社群媒體上面對他的批評，然後直接一一回嗆，可見他有多小孩子氣，甚至是無法接受外界批評。