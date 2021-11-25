高端獲選為世衛組織（WHO）團結試驗疫苗，近日也通過澳洲審查資格認定，對此，毒理學專家招名威表示，高端疫苗三期臨床試驗已接近完成二分之一，準備啟動四期臨床試驗。連同合作的兩個單位也一同現身了，可見未來達標機率應該不低，畢竟沒有人願意被魯蛇拖下水吧？

招名威昨在臉書發文表示，澳洲藥物管理局（TGA）近日授予高端疫苗「審查資格認定」，而這兩天世衛組織（WHO）的資訊可見，高端疫苗已接近完成第三期臨床試驗二分之一的時程，並即將準備啟動第四期臨床試驗，執行速度可算是超乎預期了。

招名威指出，現在可以看到連同合作單位「Dynavax佐劑公司」與「NIAID美國國衛院過敏與傳染病研究所」也一同現身了，由此可見高端疫苗未來達標的機率應該不低才對。不然，有誰願意被魯蛇拖下水呢？

招名威提到，11月4日打完第一劑高端，加上28天就是打第二劑的時候，預估會在12月初；等到第二劑接種完後14天應該就會開始做期中報告。

招名威也說，高端疫苗的話題突然變成大家爭相數落的話題，但與其他廠牌的疫苗相比，如此雙標的說法實在是莫名其妙，就如同之前大家還沒施打前一直比喻BNT是神劑一樣，他就曾說過，打BNT在國外的死亡率不低，不像謠言那般神奇，在國內也一定會造成許多副作用問題，結論現在施打之後，死亡、心肌炎、不適症也不樣樣來？

高端疫苗獲選WHO贊助的團結疫苗臨床試驗，全球只有高端與美國的Inovio疫苗入選。而所謂的「團結臨床試驗」其實就是所謂的第三期，是採跨國、隨機對照團結臨床試驗，參與國家與組織包含WHO、哥倫比亞、馬利共和國以及菲律賓，費用全部由WHO支付。