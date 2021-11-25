雖受到新冠肺炎疫情影響不少大型活動接連取消，但隨著疫苗接種的情況逐漸普及，許多活動也漸漸恢復，像是一年一度的法國小姐（Miss France）選美比賽，即將於12月11日舉行盛大的總決賽，但近日卻被網友發現選美佳麗們私下的IG照片，與主辦單位公開的宣傳照落差很大，因此引發爭議。

根據外國媒體的綜合報導，法國小姐候選人經過一連串的比賽後，終於即將在12月11日進行總決賽，而近日登上法屬留尼汪島的她們，隨後也透過電視台公佈了當時所拍的官方宣傳照，但網友一看到照片卻忍不住嘲諷「這是誰？」、「怎麼都認不出來」並在網路上瘋傳。

原來，不少選美佳麗為了畫面好看，在IG上的照片大多都有「動過手腳」，有些甚至修到網友看宣傳照認不出來，因此在網路上流出許多對比照，眼看聲浪越來越大，主辦單位負責人特利爾不得不發出聲明強調，主辦單位一向重視「真實美」，因此拒絕幫佳麗們將照片中的大海或是天空調藍，甚至幫她們修飾臉蛋，因此他也向佳麗們發出嚴重警告，表示「請注意！妳們活在現實生活中若是過份追求不合實際的完美，可能會使觀眾厭惡」。

而去年在法國小姐選美比賽中奪下后冠的24歲亞曼丁佩蒂（Amandine Petit），也忍不住發文向今年的佳麗們喊話，「女士們，妳們參加的是法國小姐選美比賽，不是IG修圖大賽」，再度引發網友熱烈討論。