【愛傳媒蔡詩萍專欄】我是這麼看，也這麼下定論的。一份《ETtoday》的總統級人選民調，希望我看看，給點分析，我於是做了這判斷。民調要看長期，在較長的趨勢中，觀察出一些很現實的脈絡。

「後蔡英文時期」，綠營始終以賴清德與鄭文燦，名列前茅，但，賴的後勁越來越明顯。

藍營方面，則以侯友宜這位全台最大的直轄市長，穩居第一，而他的老長官，回鍋擔任黨主席的朱立倫，雖常被提及，但民調聲勢已經不在前茅之列了。

換句話講，如果現在就提名，就大選，綠營以賴清德出線最穩，藍營則以侯友宜最看好。

其實，就藍的朱侯，就綠的賴鄭，捉對而言，朱是侯進入藍營的伯樂，朱拉拔侯擔任新北市副市長，並力推他選市長，奠定了侯，由綠轉藍的基調，也擁有全台最大地方諸侯的優勢。

所以，如果朱有選大位的企圖，侯的姿態，毫無懸念，必然挺朱。

然而，朱這幾年聲勢下滑，在比對綠營對手的民調上，幾乎勝算不大，反倒是，侯掂掂呷三碗公，聲勢逐步攀升，成了藍要贏下屆大選僅存的王牌！

這是未來，朱侯之間，必然要面對的尷尬，是念舊情，你推我讓；還是，談公事，誰強誰出頭！？綠營呢？

往常大家都說賴清德、鄭文燦雙強並立，但總忘了，民進黨內一直存在的派系平衡，也忽略了，賴鄭同屬新潮流系，兩強都是新系，談下屆總統人選，好像怎麼找都在新潮流系，你覺得其他派系內心會很平衡嗎？這是，賴鄭的隱憂。

再來，這兩人，只能有一位出線，不是嗎？如果民進黨一貫走民主初選程序，賴或鄭，只能一人參加初選，這也是定論不是嗎？所以，賴鄭也跟藍營的朱侯類似，「自家人的障礙」，必須先排除！

但我們若專看民調，以及這幾年，政治氛圍下，幾位具備總統級人選的聲勢起伏，不難發現：政治的變化，的確有出乎盤算的不可預測性。

朱立倫本來具備藍軍不二人選的架勢，卻偏偏在初任黨主席的任上，被「換柱風波」重傷；二度參加總統大選時，在黨內提名過程中，被韓國瑜、郭台銘，擠在後頭！這幾波碾壓，讓朱的氣勢大不如前。

他之所以，必須回鍋搶黨主席，很明顯，必須要有舞台，否則往後不堪想像。可是，有舞台又怎樣呢？國民黨主席，今非昔比，動輒得咎，是不是能憑此而掌握參選門票，說真的，沒人能打包票！吳敦義的前車之鑑，可資參照。

相較之下，賴清德黨內初選輸給蔡英文，蔡英文採納當年林肯總統的做法，納政敵入團隊，而賴則甘心沉潛於副總統的無聲，反倒讓他蓄積了「被想像的能量」！

在副總統任上，他其實很難出聲，也很難露臉，然而，在多次民調中，他都毫無懸念的，被視為下屆總統大選，綠營最強的人選！

為何？怎麼回事？我的觀察有兩方面。

一，他避開了檯面人物，如蔡總統，如蘇貞昌，必須站在火線上的壓力。但，在關鍵時刻，他適時出手，讓人看到他還是民進黨的執政團隊成員，例如，四大公投，他全力宣講。

但，我覺得，最重要的，應該還是第二點，他已經成功的確立了自己的形象！他坦承是台獨支持者，卻說自己是務實的台獨。換言之，他是站在國民黨的對立面，也站在中國的對立面，但他公開宣稱是「務實的」，因而不會躁進。

這跟他的一貫溫文形象，維持一致，也就是說，應該不會有太多人，把他視為「搖擺政客」！這立場，基本上區隔了他與國民黨的相對距離，也與當前台灣的反中氣氛相吻合，且「務實的」策略，亦不致於讓美日等國擔心。

那藍營的侯友宜呢？侯的出線，將是藍營非常大的劇變。

侯並非「標準藍」，形象上，他道道地地台灣茵仔，說台語應該要比說國語滑溜多了，他警界出身，善於跟三教九流打交道，新北市的歷練，讓他脫胎換骨，具備政治人物的骨架，尤其，他在這幾年藍營的混亂局面中，猶能不急不徐，從容自得，且在「暴衝的深藍」激流中，維持一貫本土，在地深耕的戰略，是他這幾年聲勢鵲起的關鍵。

他也有點像賴清德，誠誠懇懇，有為有守，人格特質上，行事風格上，你不容易找到他太多的缺點！

如果，未來真是侯友宜、賴清德，甚至，加上柯文哲的「一對一」或「三角督」，我倒認為，它最大的意義，應該是，繼李登輝、彭明敏的，第一次「日治世代台灣人」選總統之後，又一次的台灣人，但這次是「民國世代台灣人」選總統，他的意義，對民進黨很平常，因為民進黨早就台灣人化了，但對國民黨，則饒富新的時代訊息，因為，這次之後，外省族群在國民黨，在藍營的權值比重，勢將越來越滑落，因為國民黨也必須無懸念的全面台灣化了！

作者為知名作家

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