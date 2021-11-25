余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺抗癌多年，在7年前確診直腸癌，她今年又癌症復發，余苑綺至今經歷51次化療，還動刀切除了肺臟、肝臟，一度瘦到見骨，不過她為母則強，為了一對子女，努力對抗病魔，而近日是余苑綺大女兒的4歲生日，在余苑綺身影中，她氣色紅潤、狀態極佳，一雙細長美腿更是吸睛。

余苑綺今年癌症復發、並在7月底開刀切除腫瘤，余苑綺歷經17小時的手術，終於挺過難關，余苑綺經過休養後，恢復狀況良好，而近日是余苑綺大女兒「樂樂」的4歲生日，余苑綺昨（24日）就在臉書開心曬出慶生照，只見余苑綺頂著高馬尾，身穿粉色上衣、短褲配長靴，她氣色紅潤、狀態極佳，一雙細長美腿更是吸睛。

李亞萍、余苑綺齊聚為樂樂慶祝4歲生日。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

余苑綺氣色紅潤、狀態極佳，一雙長腿更是吸睛。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

余苑綺噴母愛抱著一對子女，她也為女兒感性寫下：「我最親愛的女兒，祝妳生日快樂，永遠都開心健康，媽媽好愛好愛妳 #生日快樂4歲囉# #謝謝有這麼多人疼愛小樂樂#」，而桌上擺了3個蛋糕，樂樂身邊還有書包、文具、玩具等禮物，氣氛相當和樂。

參加慶生派對的，還有李亞萍、余筱萍和余祥銓，李亞萍一掃先前擔心余苑綺重病的陰霾，她俏麗穿針織上衣、牛仔褲，笑容滿面地站在子女身旁，看起來完全不像71歲，而網友也紛紛留言鼓勵余苑綺：「小可愛..生日快樂..媽咪永遠身體安康..全家喜樂..」、「樂樂媽咪身體健康平安快樂」、「小樂樂，生日快樂，媽媽也一樣快樂」。