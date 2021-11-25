有新手爸媽不知道是不是漫畫看太多，「想幫小孩取動漫名」，意外釣出跟《灌籃高手》角色撞名的網友，勸他不要害孩子「從小就被人關注甚至嘲笑」。其他人發現這位網友竟然大名鼎鼎，掀起熱烈討論，他就是「劉川楓」。

即將當爸爸的網友在PTT發文，想幫小孩子取動漫名，「若是男生想叫林真嗣，女生就取林波綾（《新世紀福音戰士》角色），不知道大家有沒有其他建議，或有相關經驗分享」。

結果文章引起網友熱議，奉勸他不要這麼任性，「真心覺得別這樣」、「當你小孩會寫名字的時候，會罵你20年」、「老婆同意嗎？阿公阿嬤也沒意見嗎」、「林真嗣、林波綾還好，名字不會太奇怪」。

結果，真的有一位「劉川楓」認真回文，「我的經驗分享啦！建議你找在台灣知名度不高的作品，比較沒有人聽過的，不然就會像我一樣，連去打疫苗都會被醫生投以關照眼神」。

「劉川楓」坦承，其實他不擅長打籃球，也曾經因這個名字埋怨過父親，但隨著年紀漸長，越來越覺得無所謂了。根據他提供的照片，這位「劉川楓」1996年4月出生，今年25歲。