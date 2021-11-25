新北美國學校校長Mr.Stephen Cravak帶領30多位管弦樂社團師生，24日到金山國小舉辦感恩節音樂會，現場演奏迪士尼金曲，搭配英語教學，希望藉由音樂互動的校際交流，讓校園充滿濃濃的溫暖氣氛。（教育局提供）

新北美國學校校長Mr.Stephen Cravak帶領30多位管弦樂社團師生，24日到金山國小舉辦感恩節音樂會，現場演奏迪士尼金曲，搭配英語教學，希望藉由音樂互動的校際交流，讓校園充滿濃濃的溫暖氣氛。（教育局提供）

適逢感恩節前夕，新北美國學校校長Mr.Stephen Cravak帶領30多位管弦樂社團師生，24日到金山國小舉辦感恩節音樂會，現場演奏迪士尼金曲，搭配英語教學，希望藉由音樂互動的校際交流，讓校園充滿濃濃的溫暖氣氛。

教育局表示，新北美國學校舉行的感恩節音樂會除了有音樂演奏，管弦樂團員們也化身阿拉丁、茉莉公主及魔毯等迪士尼電影角色，讓金山國小一年級學生能融入其境，現場更穿插獎徵答，融入英語教學，希望用寓教於樂的方式，讓孩子能了解音樂、學習英文。

新北美國學校校長Mr. Cravak表示，新北美國學校是新北市第一所美國學制的外僑學校，學校保有美國傳統習俗，每年在感恩節有2項重要傳統，一是學生社團發起物資募捐活動，鼓勵師生家長響應，捐贈弱勢團體；二是舉行年度感恩節慈善音樂會，透過音樂關懷社區，希望到偏鄉辦理，讓學生們學習關懷社會、感恩惜福。

金山國小校長顏顯權表示，這次音樂會令一年級學生相當開心，很多學生都積極搶答、互動，體驗西方國家的文化，也增加音樂欣賞的機會。