綠能儲能商機湧現，台達電(2308)萬事俱備全力搶進，台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達儲能系統是國內最完整從零組件到系統皆自製生產整合的系統，目前在手訂單已有5到10家，預估明年起儲能系統相關產品營收可望進入建置爆發期。

全球積極落實節能減碳，綠能產業獲各國政策力挺，隨著能源轉型，再生能源發電占比大幅增加，但無論是風力發電或是太陽能發電均面臨環境因素導致供電不穩定，且電網轉變成分散式、雙向的智慧電網，區域性的微電網也日漸普及，加上汽車產業則走向電動車時代，新的用電與大量充電站建置需求湧現，儲能系統也成為穩定電網及電力調控問題解決方法。

台達電多年前開始佈局整合太陽能、儲能、電動車充電基礎設施與能源管理的能源基礎設施方案，由電源跨入能源產業，中壢五廠今年啟用，主要是電源及儲能系統事業群研發中心，也有製造，是台達在台灣最大基地，平鎮廠此套儲能系統不只充放電，還可以調整電力頻率及振幅，目前已與台電併網。

為因應能源轉型趨勢佈局，所建置之桃園平鎮廠區5MW儲能系統已於11月1日正式加入台電電力交易平台，投入電力輔助服務市場成為「電力共享」一員，全天候執行要求最嚴苛的dReg0.25動態調頻備轉，協力平穩全國的電網，上線後平均執行率達95%~100%之間，充分滿足台電規範的一級效能成績，上線首日即取得超過新台幣10萬元之營收，至今未達一個月業已突破200萬。

張建中表示，台達儲能系統是國內最完整從零組件到系統皆自製生產整合的系統，平均建置1MW成本約4000萬元台幣，客戶除台電外，公司也鎖定用電大戶如：半導體及電子產業，以及排碳大戶如：鋼鐵、水泥及石化業等，目前在手訂單已有5到10家，預估明年起儲能系統相關產品營收可望進入建置爆發期，明年建置總量將達100MW，未來5年將建置到1GW容量，期待2025年儲能系統+充電樁等產品佔基礎設施事業範疇比重達30%。