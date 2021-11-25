1名女網友日前要求新交往的男友戒菸後，才能與她發生關係，沒想到男友承諾後2人順利發生關係，男友卻馬上抽起「事後菸」，讓她相當崩潰，認為對方是欺騙她，甚至回想過程，認為男友將她壓在床上強迫性交已是性侵害，目前已到警局報警提告；不過其他網友紛紛認為應該告不成。

該名女網友在「爆料公社APP匿名公社」發文表示，她日前要求剛交往的男友戒菸，並說戒成功才讓對方碰身體，對方承諾後2人日後發生關係，她卻發現男友仍繼續抽菸，她因此認定對方欺騙，如果對方仍有菸癮，她根本不會與對方發生關係，揚言要告男友性侵害。

1名女網友日前要求新交往的男友戒菸後，才能與她發生關係，沒想到男友承諾後2人順利發生關係，男友卻馬上抽起「事後菸」，讓她相當崩潰。（翻攝自「爆料公社APP匿名公社」）

該名女網友說，儘管男友事後不斷道歉，男友稱不尊重她的身體，但她認為當下是遭對方「硬上」的，仍決定報警，連男友的媽媽都出面嗆說「你們都是你情我願，你告他去啊」，她還補充說當下她遭男友壓在床上，手上還有恐怖的抓痕，她相當後悔沒有及時驗傷，

其他網友則留言，「踩到底線就分手算了，吿這種事情真的沒有意思」。也有網友覺得原PO很奇怪，「像我討厭抽煙喝酒嚼檳榔的人，自然找對象就不會找抽煙喝酒吃檳榔的，幹嘛找一個會抽煙的再叫他戒」知道對方抽煙還在一起，妳才奇怪」。還有許多網友覺得原PO根本告不成，「這個如果告得成應該也是奇案了」。