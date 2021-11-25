NBA金塊隊本季表現普通，目前僅拿下9勝9敗，在西區排名第8，而最近他們陣中遇到嚴重的傷兵問題，除了上季就未歸隊的主力控球賈瑪莫瑞(Jamal Murray)還在養傷外，上季MVP約基奇最近也因傷頻頻休戰，更慘的是麥克波特(Michael Porter Jr.)和多齊爾(PJ Dozier)因傷倒下，而且都有可能整季報銷。

Updated: #Nuggets announce P.J. Dozier suffered a torn ACL and is out indefinitely. https://t.co/uOe5AG8nwg — Mike Singer (@msinger) November 24, 2021

目前主力控球賈瑪莫瑞歸期未定，約基奇也因手腕傷勢休息了幾場比賽，這對球隊戰力已經造成影響，沒想到麥克波特和多齊爾雙雙倒下，傷勢都不樂觀。麥克波特本季因背部傷勢出戰不多，僅打了9場，平均拿下9.9分6.6籃板1.9助攻，狀況也不佳，據《丹佛郵報》記者辛格(Mike Singer)報導，他有可能因此缺席本季剩餘賽事。

Latest #Nuggets Ink: The Michael Porter Jr. pod, and everything I know about his back injury. https://t.co/aqVHGLInEX — Mike Singer (@msinger) November 24, 2021

另外有4年資歷的後衛多齊爾在對陣拓荒者的比賽中受傷，他在切入時扭到左膝蓋倒地，最後嚴重到需要擔架將他抬回更衣室，據初步診斷他遭遇左膝前交叉十字韌帶撕裂傷，也很可能面臨賽季報銷，要回到球場上非常有難度，本季他打了18場，平均貢獻5.4分3.5籃板1.6助攻，雖然貢獻不多，但仍是輪換球員之一。

若以最壞的打算來看，金塊一次就倒了3名主力球員，包括賈瑪莫瑞、約基奇和麥克波特，好在約基奇是相對輕微的手腕傷勢，休息一陣子應該能復出，不過分別在後場和前場少掉賈瑪莫瑞和麥克波特對戰力肯定造成影響，去年球季麥克波特出賽61場能砍下19分7.3籃板，賈瑪莫瑞打48場能貢獻21.2分4.1籃板4.8助攻。

這麼一來後場得指望巴頓(Will Barton)扛起重任，本季他出賽16場都是先發，有16.3分5.1籃板4.3助攻1抄截，命中率46.2%、外線40.6%%、罰球68%，莫里斯(Monte Morris)也可能獲得更多上場時間，前場部分戈登(Aaron Gordon)、格林(JaMychal Green)仍是球隊重要核心，得更加努力補足麥克波特不在的缺口。