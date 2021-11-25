每個人都希望父母能一直保持健康活力、上了年紀依然能神采奕奕吧。但是，如果這種想法最後卻變成要父母找到自己的生存價值，或者建議他們必須找點開心事來做的話，是否又有點過頭了呢？

或許因為電視新聞或報章雜誌常報導一些參加義工活動，活出有意義人生的銀髮族故事，讓人開始產生「希望我家爸媽也能效法」的念頭。

但是每個人在生活中能感受到的樂趣不盡相同，讓爸媽自己決定他們想做的事就好。子女干涉太多，只會變成多管閒事。

雖說每天發呆有提高失智症的風險，不值得鼓勵，但人類就算沒有特定的生活目標，日子還是過得下去。只要他們感到心滿意足，其他人也無須過於挑剔。並不是每個人上了年紀後，都得過著為誰付出或熱衷興趣嗜好的日子。

●別把老邁的父母 當成小孩看待與管教

「父母年事已高，在社會上算是弱者，我得盡可能保護他們才行。」

社會上的弱者，指的是收入或體能受到限制，在社會上處於弱勢的人。幫助弱勢是人之常情，但是把同樣的觀念套用到親子關係上，可有待商榷了。

為什麼我會這麼說呢？最近我聽到不少人表示自己與父母溝通不良，而我深入了解後才發現，這是因為他們太把父母當弱者看待了。

上了年紀之後，做起事來難免會變得比較不靈巧，也常會出現失誤。然而，這些都只是外在的表相，絕不代表智力衰退或情感遲鈍。父母被子女當成幼兒對待，當然會慍怒。

請記住，不管是八十歲或九十歲，父母永遠都有身為父母的自尊。不顧父母尊嚴，在外人面前說那種對小孩子說的話，只會讓父母感覺沒面子，也難怪他們心情會不好，連血壓都飆高。

近年來，聽到許多人表示自己與父母溝通不良，請試著檢討一下，是不是自己太常把父母當弱者看待了呢？

本文節錄自：保坂隆【與父母相處不內傷】／時報出版