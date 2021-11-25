本周櫃買市場有四場業績發表會，在22日的「生技醫療」、23日的「半導體」兩場主題業績發表會後，今（25）日由「富櫃200」主題業績發表會登場，兆利（3548）、均豪（5443）、鼎翰（3611）等3家上櫃公司與會，將以線上直播方式說明業績。

26日（周五）還有「5G應用」主題業績發表會接續舉行，包含神準（3558）、建榮（5340）、其陽（3564）等3家上櫃公司參與。

櫃買中心指出，富櫃200指數表現與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標，為幫助投資人瞭解富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司營運動態，25日「富櫃200」主題業績發表會，邀請知名筆電樞紐廠兆利、專業半導體設備廠均豪、及條碼印表機大廠鼎翰等3家公司參與，將說明最新業績表現及營運展望。

櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次都有錄製影音檔，置於櫃買中心網站，提供投資人查詢及點閱觀看。