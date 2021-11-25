氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日冷空氣續減弱，氣溫繼續回升，北部仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。北海岸、東半部有局部短暫雨，南海中雲移入，屏東亦有零星飄小雨的機率；西半部多雲時晴。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日及27日東北季風南下，冷空氣很弱，北台氣溫略降，天氣偏涼，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨；新竹以南晴時多雲，中南舒適微熱早晚涼；28、29日東北季風減弱，氣溫逐日回升，北海岸及東半部有局部雨，桃園以南晴時多雲，中南微熱早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，30日鋒面快速掠過，強乾冷空氣緊接南下，北台短暫濕冷、迅速轉乾冷；12月1日起乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間「強輻射冷卻」加成，2日清晨有機率創下入冬最低溫紀錄，但他也說，不過，終究是7天之後的模擬，有理論上的「不確定性」存在，未來會再調強或調弱？並不一定！應繼續密切觀察。