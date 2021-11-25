今年56歲香港男星張衛健，跨足歌壇、影視圈，電視劇代表作《齊天大聖孫悟空》幾乎無人不知曉，人氣紅遍兩岸三地，但他這兩年無預警消失演藝圈，最近終於回歸陸綜，立刻衝上微博熱搜。

大陸綜藝節目《追光吧！》最近邀請共21名男藝人參與，其中一位就是好久不見的張衛健，他頂著招牌光頭，臉上多了歲月的痕跡，渾身散發熟男魅力，但個性一樣愛耍寶，一下自稱韋小寶，一下自稱方世玉，全部都是他過往演過的角色，勾起台下觀眾的回憶殺，同時把氣氛炒熱不少，完全沒有離開舞台太久而生澀。

張衛健希望大家要注重身體健康。（圖／微博@張衛健）

張衛健還在某段表演中深情獻唱，開唱前他眼中閃著淚光，哽咽地表示：「曾經在我的眼裡，只有事業、愛情、家庭、朋友，我以為我只要擁有這些，我就是擁有了一切，直到有一天我心愛的人永遠地離開了我，我才猛然地發現，怎麼一直以來最重要的健康，我看得那麼必然呢？」他用美妙的歌聲祝福大家身體健康，也感謝每個支持自己的人，真摯又感性的演出，賺了不少觀眾的淚水。

張衛健的家人近年來不斷出意外，太太張茜懷胎8月不幸流產，媽媽在尖沙嘴洲際酒店泳池溺水昏迷，2018年二弟在家暴斃，種種傷心往事都讓張衛健決定放慢事業的腳步，好好陪伴家人。