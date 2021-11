美國50歲女歌手蒂芬妮達維希(Tiffany Darwish),過去曾以甜美偶像的身份出道,在80年代曾唱紅多首經典單曲紅極一時。但近日她前往澳洲墨爾本演唱成名曲時,竟頻頻忘詞讓歌迷相當不滿,但她知道後竟當眾爆走並怒罵對方,讓全場傻眼。

蒂芬妮達維希16歲時便發行個人首張同名專輯《Tiffany》,憑著低沉沙啞的超齡嗓音席捲歌壇,在全美銷售400萬張專輯,並以《I Think We're Alone Now》經典之作受到眾人愛戴,至今仍有不少人傳唱,並與當時的熱門歌手瑪蒂卡(Martika)、黛比吉布森(Debbie Gibson)一同成為家喻戶曉的明星。

不過,隨著主流市場的改變,人們開始喜歡其他音樂曲風,造成她之後所推出的專輯都不盡理想,演藝事業開始走下坡,人人漸漸忘記她的存在,蒂芬妮達維希後來雖仍持續推出單曲,但事業重心也開始轉向電影及電視影集發展。

而近日前往澳洲墨爾本演出的蒂芬妮達維希,在演唱唱銷單曲《I Think We're Alone Now》竟頻頻出錯、忘詞,讓台下期待已久的忠實粉絲相當不滿,她知道後竟突然情緒失控,甚至當眾向台下觀眾飆罵「Fxxk You」讓現場所有人相當驚訝。事後,蒂芬妮達維希的發言人跳出來解釋,她因為壓力過大導致失聲,又被台下的觀眾影響情緒,才會失態飆罵粉絲,希望大眾見諒。