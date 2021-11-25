第三屆「CHR健康企業公民獎」，中華汽車（2204）以「健康一站式服務專線」再度獲得金獎。中華車設置詢問專線有效整合公司多元健康服務，同仁只要撥打總機電話，公司就能提供近八成健康相關問題的協助。

中華車表示，公司多年來以多元面向照護員工，協助同仁兼顧照顧家庭需求，除實施彈性工時外，並規劃出「給薪禮俗假」等多元休假方案，無論是子女新生入學假、主婚人假等，讓同仁能夠參與子女成長的各個階段。此外，中華車也成立了幼兒園與課後照顧服務中心，解決同仁托兒及照顧問題。

今年國內面臨疫情三級警戒，許多企業分流上班、居家工作，擔心同仁運動量不足，中華車不忘從促進健康的角度出發，以「運動、學習、分享」為概念，率先於企業內導入Walkii運動APP，並舉辦「中華汽車健康運動圈」線上運動會，邀請同仁一起運動、一起健康，利用Walkii記步功能，有效掌握全員運動狀況，根據統計，中華車員工每月平均累積步數逾9500萬步，健走里程達64700公里，相當於徒步環台50圈，讓健康再加倍。

此外，中華車在疫情期間推出「防疫補給站」，協助補給同仁生活所需的民生物品，每周將新鮮蔬菜、民生物資直送廠區，保護同仁避免因採買物資而暴露在染疫風險當中。活動起跑，採購之蔬菜量逾百斤，提供同仁最安全的保障。疫情期間也主動建置「訂便當系統」，更提供員工餐廳「安心便當」送餐服務，以及周間夜間供餐服務，有效減少同仁外食、共食的機會。

中華車指出，「健康員工」為企業永續經營的基石，針對不同年齡層的員工，先後推出「中華三零長青啟航計畫」、「5230幸福蘊育計畫」及「青苗培育計畫」，兼顧員工職涯發展與身心健康，透過企業承諾的落實，讓同仁幸福感與企業經營一同邁向共好。