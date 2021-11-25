台新投信25日表示，2021年中國出台的「十四五規劃」，是中國反制國際、「逆襲突破」的關鍵五年，肩負國內起飛與海外突破，尤其關鍵，因此「十四五」會是政策動能最強的五年， 政策支撐產業將成為投資主流。

「十四五」以「消費、科技、綠色」升級為主軸，只要跟著政策、選對產業和趨勢，在中國股市的投資將大有可為，且就基本面表現來看，中國政策所支持的三大新經濟領域「碳中和、科技自主與消費升級」之產業今年獲利可望維持高增長，三大新經濟領域之長線盈利展望確定性高，相關概念股後市漲勢可期。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，中國「十四五規劃」主軸在「消費、科技、綠色」三領域的升級。在消費升級方面，醫美、高端白酒等偏向消費升級的產業，其發展符合人民群眾對美好生活的嚮往，與中國官方所倡導的「共同富裕」並不矛盾，未來成長性仍值得期待。

在科技升級方面，中國智能車領先全球，2019年全球L3級別的滲透率為1％，預計2030年將達到21％，但中國的目標則是2030年智能汽車L2、L3級別預計滲透率可達70％，L4將達20％。

在綠色升級方面，全球新能源車銷量爆發，中國、歐洲補貼政策基本延續，新車型加速上市；美國拜登政策持續加碼新能源車補貼，帶動全球上半年新能源車銷量激增。

高依暄指出，中國已為世界上第二大經濟體；人均GDP為10262美元，連續兩年超1萬美元。在外貿實力上，2020年中國更首度超過美國，成為全球最大的外國直接投資（FDI）流入國，吸引約1630億美元的資金流入，超越美國當年度流入的1340 億美元。另中國是全球第一大出口國，第二大進口國，因此投資中國是掌握財富的重要關鍵，尤其是中國政策扶植的產業獲利想像空間大。