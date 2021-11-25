中鋼(2002)集團看鋼市市況為「短空長多」，隨著明年需求持續成長，鋼市明年展望仍正向，且在環保、煉鋼與運費墊高成本下，高鋼價時代來臨。惟隨著全球環保規範趨嚴，「環保成本」提升將成為鋼廠需面對的問題，鋼價明年下半年則有可能盤整。

中鋼董事長翁朝棟於24日公司法說會表示，鋼市明年展望仍正向，在環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望再延續2年。

雖目前鋼價走疲，市場調整庫存中，中鋼董事長翁朝棟表示，鋼市多頭格局未改。世界鋼鐵協會（Worldsteel）預測，明年全球鋼鐵需求量將較今年成長2.2%，至18.96億噸。

翁朝棟也指出，在美中貿易戰、COVID-19後，鋼鐵需求尚未全數出籠；待疫情趨緩與各國陸續祭出基礎建設，用鋼需求回穩，對明年鋼市展望正向。

鋼價部分，隨著鋼廠面臨碳中和、碳稅碳費，將墊高生產成本，鋼價後市欲小不易。中鋼董事長翁朝棟坦言，隨著全球環保規範趨嚴，認為明年度「環保成本」將提升；後市需關注環保法規、疫情變化以及美國升息等因素。

目前大致可看出明年鋼市的初步展望，需求穩健向上，鋼價在碳中和、供給趨緊、原料價格居高等情況下，仍具上升空間，明年農曆年後，鋼市價、量緩步上揚可期，中鋼、中鴻明年可說是營收、獲利也能保持一定之水準。

中鴻董事長劉敏雄表示，今年營運充滿契機與跳戰，鋼市迎來多頭，中鴻盤價先前已連續13個開出漲盤。雖各國第4季鋼鐵報價稍遇亂流，不過中鴻接單掌握得宜，今年度獲利表現可期，有望創下建廠以來新高。

整體而言，短期後市暫存有不確定性，但中長期趨勢看好。

但是對於明年下半年，變數似乎就增多了。除了美國可能升息，牽動市場資金流向，中國政府的限產力道以及鋼價走勢似乎出現雜音。國際機構對明年鋼市預測，定調為「需求復甦，鋼價盤整」。

中鋼提供的資料顯示，根據WSD(WorldSteelDynamics)的報告顯示，中國大陸政府為了確保明年2月北京冬奧的空氣品質，鋼鐵限產政策將延續至2022年初，由於供給受限，形成鋼材短缺的情況，預估明年第一季價格將走揚；但是WSD認為，明年下半年將不再有鋼材短缺的狀況，因此預估下半年後鋼價走勢將會下修。

營運方面，短期鋼價走跌、市場買氣轉趨觀望，恐略影響鋼廠第四季營收、獲利表現，但鋼廠今年以來受惠鋼價大漲，多家全年獲利表可望登上歷史新高，並使得明年配息值得期待。

根據2021年10月世界鋼鐵協會(WSA)預測，2021年全球鋼鐵需求恢復力道超過預期，將提前恢復到疫情之前的水平，2021年全球鋼鐵需求量將增長4.5%，達到18.55億噸。

由於訂單大量積壓、庫存的重建，以及發展中國家疫苗接種持續推進，隨著受疫情抑制的鋼鐵需求釋放，工業活動有望持續復甦，預計2022年全球鋼鐵需求將繼續增長2.2%，達到18.96億噸。

對於後疫情時代，各國政府基建方案將逐步動工；汽車業也終將脫離缺乏晶片的困擾，汽車產量可望回升，部分受疫情而延宕的鋼鐵需求將逐步釋放，對鋼價形成支撐。

展望未來，歐盟即將實施碳邊境調節機制，在世界各國逐步邁向碳中和的同時，也意味著高鋼價時代已正式到來。