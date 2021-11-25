豐田（TOYOTA）總代理和泰汽車（2207）宣布，全新小型商用車TOWN ACE即日起接受客戶預訂，汰舊換新入手價46.1萬元起，新車預計明年農曆年後上市，設定年販售目標1萬輛。

和泰車指出，TOYOTA過去的瑞獅、INNOVA等商用車款屢屢創下銷售佳績，擁有「耐操、好用、品質掛保證」等口碑，在消費者心中留下深刻印象。全新導入的TOWN ACE，除了延續品牌車款耐久好用、好保養等品牌強項，更提供全車（不含貨床）四年或12萬公里保固，以及貨床二年或5萬公里保固。

和泰車介紹，TOWN ACE透過較寬的車身設計，最大化貨床面積，創造出載貨大空間，載重最高可達960公斤，滿足各種工作型態使用需求。TOWN ACE搭載1.5L直列四汽缸引擎，提供最大98匹馬力與13.7公斤米最大扭力，並提供手排、自排兩種變速系統，搭配適中車身尺寸與4.9公尺靈巧迴轉半徑，無論各種路況都能輕鬆行駛，穿梭各地街頭巷弄。

TOWN ACE採用日系質感外觀設計，搭載14吋高強度鋼圈，更全車系標配LED頭/尾燈，照明度更佳，提升於夜間或天氣惡劣行駛時之辨識度，保障行車安全，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，TOWN ACE以大面積擋風玻璃與薄型化A柱設計，創造超大駕駛視野，強化駕駛安全性。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，大幅提升長途駕駛舒適性。此外，TOWN ACE全車系標配雙SRS氣囊，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，配備設定超越市場上現有小商車框架。

和泰車表示，TOWN ACE提供鐵床手排、木床手排、木床自排、木床自排TSS等四種車型等級以滿足不同需求。車色選擇上，提供天鑽藍、雪貂白、極光銀等三種外觀車色；正式上市前將以汰舊換新預購價46.1萬元起接受客戶預先下訂。