台中市政府警察局第四分局春社派出所警員陳宏霖，平時用心經營勤區，與所轄春社里各鄰里長、社區守望相助隊及里民均保持良好互動關係；承接協尋失蹤人口業務2年餘，尋獲約150名失蹤人口，榮獲今年度內政部警政署頒發警察勤務區訪查工作績優員警。

警方指出，受到疫情影響，為落實保持社交距離、減少群聚機會，暫停許多社區治安宣導座談會，惟陳宏霖仍用心運用社群媒體，建立與轄區民眾之溝通聯繫管道；在失蹤人口查尋及婦幼方面有著多項具體優良事蹟 ，承接協尋失蹤人口業務2年餘，尋獲約150名失蹤人口，助其返家團圓。

陳宏霖承接協尋失蹤人口業務2年餘，尋獲約150名失蹤人口。(警方提供)，

警方表示，陳員對於轄內概況暸若指掌，育有一雙女兒的他，對於警察工作有高度熱忱，並表示為人父母後，更加關注家庭社會議題，雖不是每個故事都有完美的結局，但不放棄任何機會，始不愧於身為警察這份工作的使命。

春社派出所長邱柏昌表示，落實警勤區工作別無他法，就是要積極走入社區，透過訪查與民眾直接接觸，能了解民眾需求並適時提供協助，不僅降低警察給民眾的嚴肅感，更拉進警民互動的距離，掌握地方治安資訊，建構社區治安防護網，陳員能獲選「110年全國績優警勤區」，實屬難能可貴。