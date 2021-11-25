認明合法寵物店，杜絕黑心動物製造所，注意籠內的小狗小貓是否活潑健康。(高雄市動保處提供／林雅惠傳真)

飼主自寵物店帶回毛小孩首先須確定牠們是來自合法且守法的特定寵物業者！高雄市動保處表示，判斷合法又守法店家的最簡單方法就是，店內懸掛許可證、犬貓全面寵物登記、籠子外有公開的法定寵物資訊，並且在買賣時提供規定的文件，業者一旦違法相關規定，如沒有許可證最高可處新台幣300萬元罰鍰。

高雄市動保處表示，特定寵物業指的是犬、貓的繁殖、買賣和寄養業，因為涉及動物生命和動物福利，因此申請人必須符合特定資格並取得許可才能經營，同時要遵守包括店內母犬（貓）和幼仔的全面寵物登記、母犬（貓）繁殖年齡和胎數限制等規範，市府會每年查核、每2年進行一次評鑑，並將結果公布在動保處官網。

動物保護處處長葉坤松表示，特定寵物業必須有實體店面，而且在任何媒體進行廣告或行銷時都要標示清楚完整的許可證字號，店內Ｔ必須懸掛許可證外、犬貓全面寵物登記且籠子外要有公開的法定寵物資訊，並在買賣時提供規定的文件。

葉坤松說，除了注意籠內的小狗、小貓是否活潑健康，籠外的標示要有「品種、性別、出生日期、晶片號碼、外觀顏色、特徵、絕育情形、來源特定寵物業者名稱及許可證字號」，帶牠回家前，記得確認動物身上的晶片號碼及寵物登記情形。

此外，還要向業者索取「寵物登記證明、飼養管理須知、最近3個月內獸醫師開立的特定寵物診斷書或檢驗證明書、以及來源母犬(貓)的晶片號碼」，這樣，不僅保護毛小孩也可以保護消費者。

動保處指出，動物保護法對業者違法行為的處罰相當重，沒有許可證最高可處新台幣300萬元罰鍰，違反繁殖作業規定最高可處新台幣25萬元罰鍰，拒未提供購買者有關寵物資訊文件或廣告行銷宣傳時未標示許可證字號最高可處新台幣7萬5000元罰鍰，業者千萬勿僥倖觸法，以免遭到重罰！