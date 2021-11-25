大陸對遠東集團罰款追稅，外界普遍認為涉及政治因素，對此，總統蔡英文昨呼籲朝野各界，共同正告北京當局，立刻停止這樣的行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係；有網友聽完蔡英文的回應質疑「蔡英文急了、怕金援受到影響嗎」、還有網友推演直言「民進黨看來也算中資」。

遠東集團遭大陸重罰人民幣3650萬引起關注，對於此事引發各受關注，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（24日）稱，大陸絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在台灣支持「台獨」、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事，相信這些企業負責人對該不該捐助「台獨」頑固分子是有清醒認識的。

民進黨祕書長林錫耀24日轉述蔡英文在中常會報告的內容，蔡英文表示，「我要在這裡呼籲朝野各界，共同正告北京當局，立刻停止這樣的行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係」；蔡英文強調，北京當局對台商在中國經營的事業，以選擇性的執法進行恫嚇，只會讓兩岸的距離愈走愈遠，也更惡化中國投資環境，加速企業投資轉向。

不過，聽完蔡英文的回應，許多網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》臉書分享相關報導的貼文下方留言，其中，有些單則達963則留言，有網友質疑「蔡英文急了」，怕台獨的金援受到影響、這時候趕快出來呼籲對岸、「好歹也拿出一個可以抵制大陸的計畫，用喊口號的很像小學生一樣，對方會怕嗎」、「台灣完全沒有能力制裁措施」、「用中國賺回來的錢資助民進黨，所以民進黨是名符其實的中資」、「又要罵中共，又要賺紅錢，那是人家的內政」。