據美國之音報導,美國政府星期三(11月24日)把27個位於中國和巴基斯坦等國家的公司和實體列入「實體名單」,原因是它們「從事了違背美國國家安全和外交政策利益的活動」,包括幫助中國軍方的量子計算努力。另外,一家位於俄羅斯的研究機構也被列入「軍事終端用戶」(MEU)名單。

美國商務部周三宣布,8家位於中國的科技實體因支持中國人民解放軍的軍事現代化以及或者獲取或試圖獲取源於美國的物品以支持軍事應用而被列入商務部的實體名單。這是商務部防止美國的新興技術被用於中國支持軍事應用的量子計算的努力的一部分,這些應用包括反隱形和反潛艇應用以及破解加密或開發不可破解加密能力。這個行動還將限制向支持中國人民解放軍軍事現代化努力的中國電子產品生產商出口產品。

這8家公司分別是:杭州中科微電子有限公司(Hangzhou Zhongke Microelectronics Co Ltd)、湖南國科微電子有限公司(Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd)、新華三半導體技術有線公司(New H3C Semiconductor Technologies Co Ltd)、西安航天華迅科技有限公司(Xian Aerospace Huaxun Technology)、蘇州雲芯微電子科技有限公司(Yunchip Microelectronics)、合肥微尺度物質科學國家研究中心(Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale)、科大國盾量子(QuantumCTek)以及上海國盾量子技術股份有限公司(Shanghai QuantumCTeck Co Ltd)。

美國商務部說,在中國和巴基斯坦經營的16個實體和個人因對巴基斯坦的無安全保障的核活動或彈道導彈計劃做出貢獻而被納入實體名單。另外,2019年被列入實體名單的嘉兆科技有線公司(Corad Technology Limited)的3個子公司也被列入名單,因為它們參與了從美國和其他西方國家向伊朗的軍事和太空項目、北韓的掛名公司,以及中國政府和國防工業下屬實體出售技術。

美國商務部負責出口管制政策的工業和安全局,還把莫斯科物理與技術研究所加入「軍事終端用戶」名單,原因是該研究所為軍事終端用戶生產軍事產品。

「今天的行動將有助於防止美國技術被挪用至中華人民共和國和俄羅斯的軍事發展以及在不擴散方面引起關切的活動,比如巴基斯坦無安全保障的核活動或彈道導彈計劃,」美國商務部長雷蒙多在一份聲明中表示。

被列入美國商務部的實體名單意味著,美國公司必須獲得特別許可才能向實體名單上的公司出售產品,而這個申請很可能被拒。

自川普政府以來,實體清單和軍事終端用戶名單越來越多地被用於國家安全和外交政策目的。很多中國知名企業,包括電訊巨頭華為,都被列入美國商務部的實體名單或國防部的中共軍事企業。