女星麻衣7年前嫁給台塑集團長孫王泉仁並育有一子，但四年前兩人感情生變，王泉仁多次過家門而不入，近日還傳出有空姐新歡，對方疑將生下兒子，但對此宏仁集團已否認。昨(24日)媒體報導，麻衣先前強調沒離婚，外界以為她身為豪門媳婦又住在日本，生活逍遙，但知情人稱麻衣仍是親力親為做家事，對此，眼科醫師黃宥嘉昨回應：「無能的男人不要靠近是真理」。

對於昨日麻衣的相關報導，黃宥嘉醫師說：「很多有錢人需要女人用『不花錢』的生活宣示來展現愛情，黃醫師倒是不吃這一套。有錢卻不給人用，就是不愛這個人。」並強調若有錢卻無法在另一半身上展示能力，其實跟無能差不多。

黃宥嘉力挺麻衣。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

黃宥嘉最後諷刺：「無能的男人不要靠近是真理。因為他們會拖累本來就已經沒有什麼能力的我們」，至於傳聞王泉仁有意扶正新加坡空姐女友，黃宥嘉力挺麻衣，請她別緊張，虧：「因為沒有人看好新加坡女友啊」，並提醒：「女人邁向中年，肯定就是顧好健康，保持心情愉快。其他本來就都是假的。」

王泉仁與麻衣爆出情變後，不久就有報導指出，直擊王泉仁搭機時跟朋友傳Line，不時使用親吻和擁抱的貼圖，推測傳訊對象就是空姐女友，還被傳王泉仁已經三度結婚，而一向對婚變風波封口不談的麻衣罕見發文，寫下：「一件事實我要說，我們沒有離婚」，強調仍是王泉仁法律上的妻子，至於兩人互動近況、感情狀態，麻衣則沒多做回應，近日也沒有帶兒子回台灣打算。