女星大S(徐熙媛)與汪小菲本月22日宣布十年夫妻情斷，相關手續已經辦理，但強調當不成夫妻，仍是一雙兒女的父母，會一起撫養孩子長大，此事引發外界譁然，事發後大S前婆婆、汪小菲母親張蘭開播，直喊：「可憐我兒子！」，三人的事蹟也陸續被挖出，有網友翻出大S過去在節目上談過婆婆，透露張蘭首度拜訪她家，就拿出皇族血統說嘴，要徐家多擔待，拿身分下馬威。

大S與汪小菲離婚，引發外界熱議，過去說過的話、做過的事都悉數被挖出「複習」了一遍，包含大S婚後經常傳出婆媳問題，夫妻倆在2018年攜手上真人秀節目《幸福三重奏》，大S回憶當年他們兩人還沒結婚時，婆婆第一次到她家拜訪，一開口就對徐媽媽說：「我們家就是滿族人，小菲以後就麻煩你們多擔待一點」。

張蘭口中的滿族，就是所謂的滿人貴族後代，這帶有下馬威意味的開場，讓大S有些傻眼，但徐媽媽不是省油的燈，立刻高EQ接球並回應：「蘭姐對不起！我聽不懂，我們家就是不滿足人」，輕鬆護住女兒與娘家的未來尊嚴，也把這個很可能鬧得不愉快的事情，變成夫妻間一段有趣的回憶。

事實上，這不是張蘭第一次提及家族血統，她之前曾經出演節目《老友記》，當時就提到娘家是滿人貴族出身，汪小菲的爺爺屬滿族正黃旗的人，笑稱：「以前北京前門大柵欄一整片地，就是我們家的」，驕傲表示汪小菲就是皇家子弟，「他是愛新覺羅的後代，正黃旗，骨子裡本身就流著那個血」，之後也不時提起這點，甚至拿這點讚賞兒子：「正黃旗，骨子裡的帥！」。