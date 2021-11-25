國內物價蠢蠢欲動，為避免國內通膨率超過2％，行政院穩定物價小組已在評估調降大宗物資關稅。財長蘇建榮25日在立院財政委員會前受訪時表示，行政院物價小組持續關注大宗物資價格漲幅，其關稅、營業稅、貨物稅等皆可做為降稅範圍，只要行政院物價小組有政策性決定，財政部就會配合調整。

依我國關稅法第71條規定，當大宗物資價格大幅波動時，我國可在100％額度內予以增減，增減稅率期間以一年為限。目前黃豆、玉米已是免稅，因此，只剩下小麥課徵6.5％關稅，可以調降至零。

另按照營業稅法第9-1條規定，因應經濟特殊情況，調節物資供應，我國對進口小麥、大麥、玉米或黃豆應課徵營業稅，可由行政院機動調整，調整貨物種類、調整幅度、實施期間與實際開始及停止日期，由財政部會同各機關擬訂，報請行政院核定公告。換言之，小麥、大麥、玉米、黃豆等營業稅最多可完全免課營業稅。

至於油氣類貨物稅，依照貨物稅條例第10條規定，行政院可視實際情況在50％額度內予以增減。也就是說，汽油、柴油和液化石油氣等貨物稅可減徵50％內。