疫情期間不少事業單位實施減少工時（俗稱無薪假），據勞動部最新統計，在台北就有844家事業單位正在實施無薪假。台北市政府勞動局局長陳信瑜提醒，自2022年1月1日起，每月基本工資已調漲為2萬5250元、每小時基本工資為168元，事業單位與勞工協商實施無薪假時，應妥適協商，並符合法令規定。

陳信瑜表示，這二年因受COVID-19影響，實施減少工時的事業單位增加頗多，目前國內疫情趨緩，各行各業已陸續復工，但有部分行業（如旅行業等）仍受到部分管制，故持續通報減少工時，提醒2022年度欲實施減少工時的事業單位，在與勞工協商時應注意基本工資調漲，勿減損勞工權益，否則即使是經勞資雙方協議的內容，如有牴觸勞動法令，仍屬無效，且一旦違反勞基法第22條工資應全額給付規定時，會被處以2萬至100萬元罰鍰。

陳信瑜呼籲，企業減少工時只是因應景氣或疫情的暫行措施，事業單位如已恢復正常營運，務必回復勞工原有勞動條件，以維護勞工權益。