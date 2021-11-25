摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）昨天在一場活動開玩笑稱摩根大通會比中共活得長。他與集團今天趕忙滅火，為自己的話深感抱歉，以免為集團惹上麻煩。

路透社報導，戴蒙的言論已危及摩根大通集團（摩根大通集團（JP Morgan Chase，又稱小摩）在中國成長茁壯的雄心，這家美國銀行8月甫獲監管機關批准，成為第一家在中國的百分之百外資持有證券公司。美國的一些中國專家表示，戴蒙迅速道歉應能降低失言可能帶來的傷害。

戴蒙在摩根大通最先發出的聲明中說：「我感到抱歉，不應說出這樣的話。我當時是強調我們公司的健全體質和長壽。」

在後來的聲明中，戴蒙還說：「取笑或詆毀任何人群的領導階層，或一個社會和文化的任何部分都是不對的，無論對象是國家與否。以這種方式說話會剝奪社會中建設性和深思熟慮的對話，現在社會對此需求較以往更加殷切。」

戴蒙昨天在波士頓學院（Boston College）的企業執行長系列訪談時說「前幾天在香港，我開玩笑說，中國共產黨正在慶祝她的100週年。摩根大通也是。我敢打賭我們的壽命會更長」。

他還說：「我在中國不能這麼說。不過他們可能還是在聽。」

學者專家表示，北京視外國銀行的參與為中國國內金融發展的大事，但西方企業要在中國做生意仍需謹言慎行。

康乃爾大學（Cornell University）教授普拉薩（Eswar Prasad）說：「戴蒙致歉顯示外國企業須向中國政府展現順從，才能保有其恩惠並進入中國市場。」

另有美國財經媒體指出，戴蒙事後馬上意識到集團不得不馬上滅火。摩根大通也很快召集公關團隊和中國辦事處的人開會，事發約18小時後，戴蒙發布聲明表示後悔。

這不是戴蒙第一次禍從口出。2018年他在一場慈善活動中發豪語稱自己能在選舉時擊敗時任美國總統的川普，因為他比川普更聰明。但不過幾小時後，他就發布聲明稱不該這樣講。

報導指出，戴蒙的致歉說明摩根大通希望跟中國保持友好關係。摩根大通在中國有近200億美元的規模且有進一步擴張的雄心。今年稍早他們才剛獲得中國監管機構批准全資擁有中國證券業務，希望保持穩固立足以便未來申請更多牌照。