臺鹽(1737)旗下生技營收占比約15~20%，雖因疫情使實體店面成績受影響，但透過積極強化電商通路，第4季開始已有點回升，而綠能因台泥嘉謙工程進度陸續追趕回來，認列營收增加，法人樂觀看待第4季營運表現。

董事長吳容輝表示，2021對臺鹽來說是生技防疫和能源升級的關鍵年。新冠肺炎疫情凸顯永續經營的重要性，臺鹽不斷發揮生技研發優勢與全民齊心抗疫，並透過核心產品-加碘、減鈉加鉀、加氟等功能性鹽品提倡公衛教育。他表示，臺鹽五度蟬聯台灣企業永續學院主辦的「2021 TCSA台灣企業永續獎-永續報告類-傳統製造業」金獎，並強調，臺鹽從長期經營策略上落實汽電共生升級工程，透過乾淨能源轉型，要從根本改善環境，創造互惠互利的永續生活。

臺鹽明年將會努力把電商做得更好更全面，並加速展店腳步，目標希望能再增加4~6家新的店。未來仍將繼續鞏固鹽水市場領導地位、聚焦生技核心技術與產品、積極推動數位轉型、拓展多元通路，推動線上線下虛實整合、加速開拓海外市場。