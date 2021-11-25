歐股周三收漲，終結連4跌。義大利電信(TIM)股價領漲，推升電信股表現，但是歐洲疫情不斷惡化，以及擔憂出現嚴厲管制措施，限制了股市漲幅。

在周二創下近兩個月最大跌幅表現後，周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.44點或0.09%，為479.69點。

義大利電信漲15.6%，推進電信股上漲1.2%。新聞媒體指稱，義大利電信大股東威望迪(Vivendi)不滿意收購價太低，致使美國KKR基金考慮將拉高收購報價。威望迪股價也上漲1.8%。

對新冠防疫管制的擔憂、升息的預期，以及對通膨的擔憂，引發對經濟前景走弱的看法，也讓歐股周線走在下跌的路上。

旅遊股周三下跌1%，讓該板塊延續到第七個交易日的下跌。

凱投宏觀(Capital Economics)首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham表示，迄今為止最大的降幅出現在服務業股票，這表明了餐旅業在11月上半處境艱難；即使獲准去商店和餐廳，消費者也越來越傾向於去避開擁擠的空間。

德國DAX基準指數下跌0.4%。新冠病例數的激增，以及供應鏈中斷，都讓德國經濟前景蒙上陰影。Info調查的數據顯示，德國11月商業信心連續第5個月惡化。

與此同時，德國社民黨的蕭茲(Olaf Scholz)周三正式接任德國聯邦政府總理，共同與自民黨和綠黨籌組聯合內閣，結束了梅克爾(Merkel)16年的執政。蕭茲與美國總統拜登(Biden)同屬左派的民主黨陣營，未來對企業的課稅方向也讓市場張大眼睛注意。

礦業股漲0.2%。對中國需求擔憂放緩，讓銅價上漲。

而在原油價上升後，能源股也上漲0.7%。

德國醫療設備製造商Draegerwerk大跌12.0%。由於對傳染病相關設備需求減弱，該公司預計明年銷售和獲利均會下滑。