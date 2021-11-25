正如外界預估一樣，韓國央行在25日再度調升利率一碼。為了打擊通膨以及居高不下的家庭債務，韓國已經在短短3個月內升息兩次，從歷史新低0.5%增至現在的1%。

為了跟新冠病毒作戰，韓國央行在2020年3月將政策利率下調0.5%至0.75%還不夠。兩個月後，當地利率再降至破紀錄低的0.5%。

之後，一直到2021年8月，韓國央行率先亞洲主要各地，將利率調高一碼，就是25個基點。但韓國高通膨以及鉅額家庭債務壓不下來，所以25日才又會再下一劑猛藥升息一碼。

根據韓國官方經濟數據，當地10月份通膨率年增3.2%，漲幅創2012年元月以來單月最大，原因是受到國際油價以及原物料大漲所推升。

另外，在家庭債務方面，借錢原因雖千百種，但主要還是因為利息低，韓國民眾拚了命去貸款，才使得家庭負債迅速膨脹。截至9月底，家庭債務高達1844.9兆韓元，約1.58兆美元歷史新高，比3個月前的6月底，還要多增36.7兆韓元。

韓國雖受通膨與家庭負債的拖累，但在強勁出口為後盾下，經濟成長仍然不受影響。當地10月出口年增24%，達555.5億美元創單月第2高紀錄。同時，11月前20天，海外出貨量就已年增27.6%。

不過，因新冠疫情最近升溫，讓韓國政府很苦惱。

25日最新韓國官方統計資料，單日確診數為3938位，雖較24日歷史新高4115位減少，但也是居於高水位。市場憂心，若疫情未來沒明顯改善，中央政府恐怕會再祭出更嚴厲的社交禁令，屆時會影響到景氣復甦力道。

經濟學家預估，希望貨幣政策盡快回歸正常的韓國央行，很有可能在2022上半年時再度升息一次。