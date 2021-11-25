網通族群近期最熱話題當屬低軌衛星，也帶動近期網通概念股一波強勁漲勢，但除低軌衛星外，Open RAN在5G時代也是一大商機，透過採虛擬化無線接取網路(O-RAN)可以大大降低運營商的成本，且Open RAN的架構更是打破以往4G時代網通大餅僅由國際一線大廠獨吞的生態環境，台系網通廠也早已聞到商機，紛紛介入卡位。

樂天電信為全球第一個O-RAN的行動寬頻網路營運商，樂天建置的5G專網，初期先降低硬體設備採購成本30%，最終更希望維護成本可降低70%，在Open RAN 5G專網架構之下，電信運營商(Service Provider)角色更顯重要，故與電信運營商關係密切之台系網通廠商成為趨勢受惠業者。

樂天電信所打造的O-RAN，找上台廠的廣達(2383)、智邦(2345)、中磊(5388)、立端(6245)、台揚(2314)等廠商合作，廣達負責代工供應5G專網場域內的伺服器，智邦供應其高階100G交換器(100G Switch)、中磊供應其小型基地台，台揚供應5G基地台的RRH(Remote Radio Head)、廣達又再發包SD-WAN資安產品給立端與瑞祺電(6416)等廠商。

法人觀察到，Amazon(AWS Ground Station)、Microsoft等ISP業者，欲建置5G O-RAN之資料中心，對於台廠隱含之市場商機為5G O-RAN開放式架構。今年9月底和碩(4938)同時宣布其與微軟(Microsoft)合作之5G O-RAN與企業衛星通訊計畫，可望為台灣電子下游代工企業轉型迎來5G O-RAN之資料中心與衛星通訊補強新契機。

根據研調機構資料指出，無線接入網聯盟，OpenRAN Alliance包含(Meta、Mavenir、Vodafone、Rakuten)等產業大廠，領導的電信基礎設施計畫，其中推出Evenstar RRU Program，聯盟目標希望能 夠在OpenRAN生態體系中，為電信營運商提供4G、5G網路RU設備，而新一代的RU支援O-RAN聯盟的分散式架構，能夠讓營運商提高部署彈性，降低部署成本，預期將成為網通與系統業者長線成長動能。

台灣廠商受益於O-RAN開放架構，服務運營業者可根據自身需求彈性訂製CU、DU、RU整合型組合方案，預期將帶動毛利率持續好轉。台系網通廠中包括智邦(2345)、明泰(3380)、智易(3596)、合勤控(3704)、神準(3558)、正文(4906)、啟基(6285)等均積極投入Open RAN。