蘋果供應商康控-KY(4943)因與銷售客戶間存有產品品質或責任歸屬等雙方認知上的差距，第3季提列預期信用減損損失26.3億元，致使單季稅後虧損達27.38億元，累計前3季每股淨損達20.13元，康控-KY股價連6支跌停後於23日戲劇性打開跌停直攻漲停，今天再跳空漲停，連3天漲停引起市場關注公司與客戶協商是否有好消息，不過相關訊息未獲公司證實。

康控-KY為蘋果聲學元件供應商，康控-KY第3季財報公告，由於與銷售客戶間存有產品品質或責任歸屬等雙方認知上的差距，為因應第3季違約風險增加，故依照國際財務報導準則第9號規定，必須於第3季提列預期信用減損損失26.3億元，致使康控-KY第3季營業淨損高達28.02億元，單季稅後虧損為27.38億元，累計前3季稅後虧損達31.51億元，每股淨損20.13元，康控-KY無預警鉅額虧損，重創市場信心，亦導致公司股價自11月16日到11月23日早盤吞下連續7支跌停，不過23日盤中，康控-KY爆量打開跌停直攻漲停板，今天再跳空漲停，連3支漲停引發市場關注。

針對提列鉅額預期信用減損損失，康控-KY財務長黃翹生在日前重訊記者會表示，主要是因公司與銷售客戶間存有產品品質或責任歸屬等雙方認知上的差距，這些產品大部分是去年的產品，公司正持續與客戶溝通協商，截至目前為止，公司仍認為有全數收取銷售款項之權利，故不影響過去各期營收的認列；公司亦針對未來銷售活動會加強與客戶間的溝通，並以雙方溝通後的結果合理的認列未來營業收入；雖然與銷售客戶間存有雙方認知上的差距，公司正與客戶持續協商中，未來會採取一切可能的措施爭取公司股東最大利益。

黃翹生表示，集團因行業特性，收款帳期較長，集團擬與銷售客戶協商更改收款條件，並積極與銷售客戶協商應收帳款之收回，充實營運資金，亦積極與銷售客戶協商開發產品的模具與自動化設備商務條件，由分攤制改為銷售客戶承擔且預收相關款項，降低開發成本；此外，集團也預計與銷售客戶協商調漲產品售價以反映生產及購料成本之上升，公司將以最快時間與客戶協商，談定未來合作模式以確保營運成長性及穩定性。