一蘭拉麵來台插旗，首度在台北市以外的縣市開出據點，台中朝富店24日開幕，未演先轟動！大批排隊人潮被網友形容「貪食蛇再現」，排隊長度甚至比秋紅谷公園還長。有網友提供俯瞰照，卻意外曝光住家位置，網友虧「原來是人生勝利組，排隊吃什麼拉麵，我都在家吃和牛」。

台中一蘭拉麵首日開張，吸引近千人共襄盛舉，甚至有人排了59小時，被不少人笑「去台北吃不是比較快嗎？吃完回台中，你前面那個還在排」。一蘭魅力也讓人訝異，營業時間未到，已有4、500人沿著對面的秋紅谷公園排隊，網友分享由上往下拍的俯瞰照，直呼「都那麼愛排隊嗎」、「大家都不用上班，真好」。

網友分享俯瞰照，意外暴露自己住在豪宅裡。（翻攝爆廢公社公開版）

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享大排長龍照，意外暴露自己位置。網友分析，一蘭附近能拍出這種角度的，應該只有七期頂級豪宅「寶輝秋紅谷」。

根據內政部實價登錄，「寶輝秋紅谷」在今年的交易資料，其中兩筆分別以1.5億元、1.38億元成交，扣掉車位後每坪單價約82.7萬元，寫下台中豪宅單價新高。「寶輝秋紅谷」也是台中七期重劃區中樓層最高的一棟，地上41層、地下6層。

網友虧原PO原來是人生勝利組，「還羨慕大家不用上班，真正不用上班的人是你吧」、「可能已經上台北吃過好幾次一蘭了」、「什麼拉麵？我都在家吃和牛，免排隊」。