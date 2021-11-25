71歲港星譚詠麟曾是70年代搖滾樂團「溫拿五虎」一員，有「校長」的稱號，日前爆出他和23歲女粉絲發生關係，儘管經紀公司立刻澄清，爆料網友卻再曬出譚詠麟的脫褲照佐證，令外界霧裡看花，然而早在過去譚詠麟就曾有段婚外情，多年來維持一夫二妻關係，還因此被封為「渣男始祖」。

譚詠麟與妻子楊潔薇在夜總會認識，他對女方一見鍾情後便展開瘋狂追求，1981年他和楊潔薇在美國祕密結婚，女方也為他辭掉化妝品公司的工作，專心當起經紀人，幫他處理工作相關事宜，同時也投資理財，然而譚詠麟始終沒有公開有老婆的消息。

譚詠麟和妻子楊潔薇結婚多年，卻對感情不忠。(圖/翻攝自微博)

直到1993年，楊潔薇父親過世，譚詠麟被發現名字出現在訃聞上，結婚消息才終於曝光，夫妻倆婚後沒有兒子，他卻在結婚10年時，出軌小22歲的朱詠婷，1995年更生下了私生子譚曉風，有外傳說法，楊潔薇因為無法生育，只能默許老公有兩個家。

譚詠麟後來扶正小三朱詠婷。(圖/翻攝自微博)

私生子畢業時，譚詠麟還激動發文慶祝。(圖/翻攝自微博)

2006年，譚詠麟遵從父親遺願公開小三和私生子，常帶著「一家三口」亮相，正宮楊潔薇一度傳出出家，但有說法表示，她只是潛心修佛，男方也在61歲生日上扶正朱詠婷，之後譚詠麟曾公開向楊潔薇與朱詠婷謝罪，「有兩個老婆一點都不好，令她們承受太多委屈，希望大家不要學我。」沒想到如今又疑似出現新歡。