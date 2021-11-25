志工特帶著曾經受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡。（台灣動物緊急救援小組提供）

志工特帶著曾經受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡。（台灣動物緊急救援小組提供）

「台灣動物緊急救援小組」本周奔赴新竹來回200公里，前往南寮國小進行生命教育講座；志工特帶著曾經受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡，並分享動物與人之間的感動故事；動保志工倪京台說，兩地奔波200公里不嫌遠，因為「生命教育真的不能等」。

倪京台指出，台灣動物緊急救援小組長期在各地進行傷病流浪動物救援工作，本周受新竹市南寮國小校方邀請，從台中北上新竹，為小學生進行動保生命教育講座，共有200多位師生參與。

負責策畫的南寮國小輔導主任黃淑娟與資源組長李孟嫺說，近日寵物議題正夯，許多小朋友都生起飼養寵物的念頭，但對於寵物的相關知識卻一無所知；決定邀請經驗豐富的台灣動物緊急救援小組團隊，以詼諧逗趣的方式，用真實故事告訴小朋友，在認養寵物前應三思熟慮。

台灣動物緊急救援小組傳宣組長呂佩珊告訴小朋友，認養寵物前要充分評估家庭狀況，除與家人溝通外，也要認知「小狗會長大、會變老、會大便、會生病」，是否真的已準備好許下「一生一世的照顧承諾」；分享許多動物與人之間的有趣故事，小朋友無不聽得津津有味。

講座的另一個亮點，是台灣動物緊急救援小組特別帶來神秘嘉賓，是一隻曾經受虐又重病殘障的流浪犬「阿比」；救援小組行為矯治組王琬儒對小朋友說，「阿比」被棄養在山區，發現牠時，頸部快被項圈勒斷，後腿又遭捕獸夾斷掌，全身染上嚴重皮膚病，慘不忍睹，花費好多金錢與時間才讓牠康復。

王琬儒透過「阿比」的真實故事提醒同學，「被棄養後寵物面臨許多未知的危險」、「絕不能棄養寵物」；她也牽著「阿比」讓小朋友撫摸牠，並與大家合影留念。因為「生命教育沒有距離、生命教育真的不能等」。